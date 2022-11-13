بطولة الإمارات للموتوسيرف تزيّن «كاسر الأمواج» اليوم
تشهد مياه كاسر الأمواج في أبوظبي، اليوم، انطلاق بطولة الإمارات للموتوسيرف، التي تنطلق في ثانية جولاتها بتنظيم من نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ومشاركة 35 متسابقاً. وينطلق السباق على مرحلتين: صباحية ومسائية، حيث تم تقسيم المشاركة لأربع فئات هي: فئة الجونيور، وفئة التشالنغر، وفئة الماستر، وفئة السيدات.
وذكر بيان صحافي: «تم تحديد منافسات المسار الخاصة بالسباق على كاسر الأمواج، حيث تم تعديل بوابات الدخول والخروج بشكل يتلائم وقدرات لوح الموتوسيرف والمتسابق».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news