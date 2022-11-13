بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج تنطلق اليوم في الفجيرة

تنطلق اليوم منافسات بطولة تأليف مسائل الشطرنج، أولى فقرات بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج، التي تقام برعاية سموّ الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، ويستضيفها وينظمها نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة في فندق «نوفوتيل» الفجيرة، بينما تنطلق مساءً دورة محكّمي تأليف وحل مسائل الشطرنج، ويبلغ عدد المشاركين في دورة المحكّمين 30 مشاركاً. وأعلنت اللجنة المنظمة أن العدد الإجمالي للمشاركين يبلغ 673 لاعباً ولاعبة من 45 دولة، وتأتي الإمارات في الواجهة من ناحية عدد المشاركين. في سياق متصل، ينظم مجلس الفجيرة للشباب حلقة شبابية، بالتعاون مع اللجنة المنظمة بعنوان «دور الشباب في دعم الأحداث العالمية التي تستضيفها دولة الإمارات»، بحضور عضو المجلس الوطني الاتحادي، ناصر اليماحي.