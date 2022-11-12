عجمان يلقن اتحاد كلباء درساً بـ "العربي"

حقق عجمان أغلى فوز له هذا الموسم على حساب اتحاد كلباء، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد راشد بن سعيد لحساب الجولة العاشرة من دوري أدنوك للمحترفين.

وسجل فراس بالعربي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90+4، ليرفع رصيد فريقه للنقطة 17، متفوقا على النمور الذي احتفظ بنفس رصيده الذي دخل به قبل المباراة بـ17 نقطة ويتراجع للمركز السابع فيما صعد البرتقالي للمركز السادس.

وأظهر الفريقان احتراما لبعضهما في البداية، ما جعل اللعب ينحصر في وسط الميدان خلال الدقائق الـ15 الأولى، مع بعض الأفضلية للبرتقالي على صعيد الاستحواذ.

وبدأت خطورة عجمان تظهر تدريجيا وتحديداً مع الدقيقة 20 عندما هدد وليد أزارو، مرمى الحارس، عيسى أحمد عبر ضربة رأس أبعدها لاعب الوسط فيليب كيس قبل أن تتجاوز الكرة خط المرمى.

وعاد البرتقالي ليهدد مرمى اتحاد كلباء بتسديدة فراس بالعربي التي لعبها من على حافة الصندوق تدخلت العارضة في التصدي لها لترتد إلى علي مدن، دون أن تُستغل.

وكانت الفرصة الأبرز في الشوط الأول لمصلحة عجمان، من انفراد صريح للاعبه فراس بالعربي، ولكن الحارس تألق في ابعاد الكرة على مرتين.

وجاءت بداية الحصة الثانية مشابهه لما كانت عليه في سابقتها، مع تحسن نسبي للنمور ، لكن حضورهم أمام مرمى عجمان، لم يكن بالشكل المؤثر الذي هدد مرمى علي الحوسني.

واستفاق عجمان بعد فترة ليست بالقصيرة واستطاع أن يُباغت اتحاد كلباء من هجمة مرتدة منظمة بدأت من عند فراس بالعربي وانتهت إلى علي مدن وهو في وضعية جيدة أمام المرمى، لكنه سدد في الأخير كرة ضعيفة بين يدي الحارس.

وعاد مدن، وأهدر انفراد صريح بمرمى اتحاد كلباء لتطول الكرة عليه وسط المطالبة بضربة جزاء، لكن تقنية الفيديو أكدت على عدم تعرض اللاعب البحريني للعرقلة .

وبينما كانت المباراة تتجه للتعادل تمكن فراس بالعربي من خطف هدف الفوز من متابعة لرأسية وليد أزارو.