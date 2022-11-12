296 لاعباً يتنافسون على ألقاب مونديال الرماية البارالمبية في العين

تتواصل منافسات بطولة العالم للرماية البارالمبية 2022 بمدينة العين التي تحتضنها أبوظبي للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنادي العين للفروسية وللرماية والغولف حتى 18 نوفمبر، برعاية سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانيّة، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وبمشاركة 296 لاعباً ولاعبة من 54 دولة.

من جهته، قال مدير نادي العين لأصحاب الهمم عضو اللجنة العليا المنظمة للبطولة، سيف النعيمي، إن المنافسات تجمع أفضل الرماة من مختلف دول العالم الأمر الذي يدل على تميز الدولة في احتضان الحدث، مشيراً إلى أن استضافة البطولة للمرة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد النجاح الملفت في استضافة سلسلة من بطولات كأس العالم للرماية البارالمبية خمس مرات على التوالي تأتي شهادة نجاح للدولة وإمارة أبوظبي ومؤسسة زايد العليا.

وأضاف أن أعضاء اللجنة المنظمة عقدوا العزم على الخروج بتنظيم ناجح ومتميز لهذا الحدث على مستوى رياضة أصحاب الهمم سيكون إضافة جديدة للتميز الرائع الذي حققته المسابقات الرياضية الماضية التي احتضنتها إمارة أبوظبي بتنظيم مؤسسة زايد العليا، معبراً في الوقت نفسه عن تقدير المؤسّسة للدعم الكبير الذي تحصل عليه من مجلس أبوظبي الرياضي والشركاء الاستراتيجيين والرعاة كافة.