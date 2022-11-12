خورفكان يقترب من «الأمان» على حساب الظفرة

فاز أمس، خورفكان على ضيفه الظفرة بنتيجة 4-3، ضمن الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين. وابتعد خورفكان قليلاً عن منطقة الخطر في القاع، واقترب من منطقة الأمان بعد رفع رصيده إلى 11 نقطة، بينما ظل الظفرة بأربع نقاط في المركز قبل الأخير. وافتتح خورفكان التسجيل عن طريق البرازيلي انتونيو فالمور في الدقيقة 23. بعدها خرج لاعب خورفكان لوبيز مصاباً، وحل مكانه ساميون. وسجل الظفرة هدف التعادل عن طريق البرازيلي سيلفا (52).

لكن خورفكان عاد وتقدم من خلال البرتغالي أيلتون في الدقيقة 54. وعزز بعدها بالثالث من خلال تسديدة بعيدة للجزائري مهدي عبيد (63). وقلص الظفرة الفارق بهدف الهولندي ميشيل فريدي (75). وعاد خورفكان وتقدم بالرابع عن طريق ايلتون فيليبي في الدقيقة 90، قبل أن يسجل الظفرة ثالث أهدافه عن طريق الغاني ليونارد (90+7).