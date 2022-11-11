«شرطة دبي» يتوج بلقب سباق الدراجات في «دورة الشيخة هند»

تمكنت منتسبات «شرطة دبي» من الفوز بلقبي فئة المقيمات والفئة المفتوحة في سباق الدراجات الهوائية، الذي أقيم في مضمار ميدان ضمن النسخة العاشرة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات». وفازت ثلاث مشاركات من شرطة دبي بالمراكز الثلاثة الأولى في الفئة المفتوحة لمسافة 30 كيلومتراً، وهن: ابتسام سيد بالمركز الأول، تلتها سارة ماديسون في المركز الثاني، وأكفيلا جيدريات في المركز الثالث، وفي فئة المقيمات لمسافة 20 كيلومتراً، فازت ربا عمر من شرطة دبي بالمركز الأول، تلتها ماي فلورنس من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في المركز الثاني، وحلت ريم يونس من هيئة الطرق والمواصلات بدبي في المركز الثالث.

وفي فئة المواطنات، فازت عائشة فولاذ من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالمركز الأول، تلتها نادي علي خديم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي في المركز الثاني، وحلت مهناز كمالي من هيئة الصحة في المركز الثالث. ويشهد اليوم انطلاق منافسات بطولة الاسكواش، وتقام في نادي دبي للسيدات، وتستمر حتى 18 الجاري. على أن تقام بقية المنافسات في الألعاب الأخرى تباعاً حتى ختام الدورة في 21 الجاري.