مؤتمر ومعرض دبي الدولي للرياضات التراثية ينطلق اليوم

تنطلق اليوم في الساعة 9:30 صباحاً فعاليات معرض ومؤتمر دبي الدولي للرياضات التراثية، بالتزامن مع معرض الشرق الأوسط للمغامرات، اللذين تنظمهما مجموعة دوموس، بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي، وتقام فعالياته في دبي هاربور، ويستمر حتى 13 الجاري. ويتضمن المؤتمر تنظيم جلسة حوارية عن الرياضات التراثية. ويسلط المعرض الضوء على مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المتعلقة بالرياضات التراثية، ويناقش أفضل الممارسات في هذا القطاع المهم. وستتخلله عروض تقديمية لأفضل الممارسات وأحدث التقنيات والابتكارات وطرق دمج الأساليب والمعدات الحديثة، مع الحفاظ على الهوية التراثية العريقة لكل رياضة. وتشمل الفئات الرياضية تربية الصقور، وصيد الأسماك، وسباق الهجن، وغيرها من الرياضات التراثية.