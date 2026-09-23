جذوره عريقة

تتألق مساجد دبي كجواهر إيمانية متناغمة مع أفق المدينة الحداثي، حيث تعكس مآذنها وقبابها المتنوعة التراث الإسلامي الأصيل في ثوب معماري يجمع بين البساطة والجمال الأخّاذ. ومع انعكاسات الغروب الذهبية التي ترسم لوحة ساحرة يبرز مسجد صعير الكبير كمعلم بارز يرسخ جذوره العريقة. هذا المسجد الذي يقع شامخاً في منطقة صعير الهادئة في مدينة حتا، يجسد روحاً مجتمعية وتراثية أصيلة، حيث تتآلف جدرانه الرملية مع الطبيعة المحيطة، ليس مكاناً للعبادة فقط، وإنما كذلك رمز للهوية وتاريخ المنطقة العريق.