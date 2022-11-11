جلسات تدريب مجانية للمشاركين في بطولة العالم لـ «السبارتن» بأبوظبي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي وسبارتن، العلامة الأبرز عالمياً في مجال رياضات التحمل وتخطي الحواجز، عن إطلاق جلسات تدريب مجانية، لمنح المشاركين لمحة عن المنافسات في بطولة العالم للسبارتن التي تقام في أبوظبي في صحراء الوثبة، من الثاني إلى الرابع من ديسمبر المقبل. وتجمع نخبة من الرياضيين حول العالم للمنافسة على جوائز نقدية تتخطى 125 ألف دولار أميركي.

ويعتزم منظمو البطولة إطلاق الجلسات التدريبية المتنقلة على مدار تسعة أيام في مواقع مختلفة، حيث يبدأ العرض اعتباراً من اليوم، ضمن القرية الرياضية 321 في جزيرة الحديريات في أبوظبي، ويستمر ثلاثة أيام، لينتقل بعدها إلى مواقع أخرى بين 18 و20 نوفمبر، و25 و27 نوفمبر.