دبي تستقبل ميلان في «الاستراحة الشتوية»

كشف نادي ميلان الإيطالي أنه سيزور الإمارات خلال فترة الاستراحة الشتوية، إذ يخوض معسكراً تدريبياً في دبي خلال الفترة من 11 إلى 20 ديسمبر المقبل بمشاركة عدد من لاعبي الفريق الأول والمدرب ستيفانو بيولي.

وقال النادي في بيان إن الفريق سيتمكن من مواصلة تدريباته والاستفادة من الطقس الدافئ وإقامة معسكر تدريبي ولعب عدد من المباريات الودية مع فرق أوروبية ومحلية استعداداً للنصف الثاني من الموسم الكروي، ومن المقرر الإعلان عن الفرق المنافسة ومواعيد المباريات قريباً.

وتمنح زيارة دبي نادي ميلان الفرصة لإقامة مجموعة من الفعاليات الخاصة بعشاقه وتنظيم المبادرات بالتعاون مع شركائه المحليين، ما يعزز حضوره في سوق دبي التي تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة. ويحظى إيه سي ميلان اليوم بالعديد من الشراكات المهمة مع عدد من العلامات التجارية في المنطقة، بما في ذلك شركة طيران الإمارات الشريك الرئيس للنادي منذ عام 2007، وفندق سيرو الشريك الفندقي الرسمي، ومنصة جيني الشريك الإقليمي الرسمي، بالإضافة إلى التعاون أخيراً مع إكسبو 2020 دبي. وتعتبر الزيارة الرسمية الرابعة لميلان إلى دبي خلال عام 2022، ما يعكس التزام النادي بدعم منطقة الشرق الأوسط عموماً ودولة الإمارات خصوصاً، حيث أفاد تقرير نشرته شركة نيلسن للأبحاث التسويقية بأن كرة القدم لاتزال الرياضة الأكثر شعبية في دولة الإمارات، حيث يحظى نادي ميلان بتشجيع أكثر من 2.5 مليون مشجع.