رابطة المحترفين تعلن الفائزين بجوائز الأفضل في "أكتوبر"

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية، أسماء الفائزين بجوائز الأفضل الشهرية لشهر أكتوبر 2022 في دوري أدنوك للمحترفين، بعد حصدهم أعلى الأصوات، بعد فتح باب التصويت للجمهور عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق عبر الهواتف الذكية، لمدة 24 ساعة.

وتفوق لاعب العين سفيان رحيمي في فئة أفضل لاعب، على كل من أدريان سيلفا وجواو بيدرو من فريق الوحدة، دانييل بيسا لاعب اتحاد كلباء وفراس بالعربي لاعب عجمان، فيما تفوق علي الحوسني، حارس مرمى عجمان، على كل من خالد السناني حارس مرمى الوصل، ودرويش محمد حارس مرمى الشارقة.

وتفوق الإسباني مانويل خمينيز، مدرب الوحدة، على كل من الصربي جوران مدرب عجمان، والبرتغالي ليوناردو جارديم مدرب شباب الأهلي.