الكشف عن الأبطال المشاركين في بطولة العالم للترايثلون

كشف مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للترايثلون، عن مشاركة نخبة من الأبطال المشاركين في نهائيات بطولة العالم للترايثلون (أبوظبي 2022) برعاية «ضمان»، التي تقام خلال الفترة من 23 إلى 26 نوفمبر، في جزيرة ياس، الوجهة العالمية لاستضافة وتنظيم البطولات الرياضية الكبرى.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس أبوظبي الرياضي، بحضور الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عارف العواني، والرئيس التنفيذي لشركة ميرال لإدارة الأصول محمد الزعابي، ومدير بطولة العالم للترايثلون غاري ماريسيا، والمصنف الأول عالمياً والحائز الميدالية الأولمبية هايدن وايلد، وعدد من ممثلي الوسائل الإعلامية.

وتستقبل أبوظبي جميع الرياضيين العالميين، الذين استحوذوا على منصة التتويج الأولمبية لفئة الرجال في أولمبياد طوكيو، وهم: كريستيان بلومينفيلت الفائز بالميدالية الذهبية من النرويج، وألكس يي الفائز بالميدالية الفضية من بريطانيا، والنيوزيلندي هايدن وايلد الفائز بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2020 في طوكيو.