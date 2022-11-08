بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج في الفجيرة السبت المقبل

تنطلق السبت المقبل، بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

جاء ذلك، في مؤتمر صحافي للجنة المنظمة في فندق نوفوتيل الفجيرة سلطت من خلاله الضوء على التفاصيل الفنية والإدارية بحضور رئيس اللجنة المنظمة الدكتور عبدالله آل بركت، ونائبه محمد الزعابي، كما شارك عبر تقنية الاتصال المرئي «زووم» رئيس الاتحاد الدولي لحل مسائل الشطرنج اليوناني هاري فوجياكيس وعضو مجلس الاتحاد الدولي الصربي مرجان كوفاسيفيتش.

وقال آل بركت في تصريحات صحافية «إن اللجنة المنظمة خصصت جوائز مالية هي الأعلى على مستوى البطولات السابقة وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية نحو 40 ألف يورو، منها 30 ألف يورو لبطولة العالم لحل مسائل الشطرنج، و40 ألف درهم إماراتي لبطولة الفجيرة الدولية للشطرنج الخاطف».