36 لاعباً في قائمة المنتخب استعداداً للقاء الأرجنتين

كشف مدرب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، أنه سيتم اليوم الإعلان عن القائمة الجديدة الموسعة للمنتخب استعداداً لمواجهة منتخبي الأرجنتين وكازاخستان ودياً يومي 16و19 الجاري، خلال المعسكر المرتقب الذي يقيمه في أبوظبي اعتباراً من 13 الجاري في إطار تحضيراته للاستحقاقات المقبلة في مقدمتها كأس الخليج العربي المقررة في مدينة البصرة العراقية.

وقال أروابارينا لـ«الإمارات اليوم»: «سيتم اختيار 36 لاعباً في القائمة المرتقبة وسيتم تقليصها لاحقاً إلى 22 أو 23 لاعباً، وبالنسبة لنا في المنتخب فإننا نأمل في الاستفادة القصوى من التجربة الودية أمام الأرجنتين، الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم 2022 في قطر». وأشار مدرب المنتخب إلى أنه ظل يتابع مباريات دوري أدنوك للمحترفين باستمرار للوقوف على مستويات اللاعبين، بهدف اختيار العناصر الأكثر جاهزية للاستحقاقات المقبلة في مسيرة المنتخب.