الشارقة ينتزع فوزا بشق الأنفس من الظفرة ويعود إلى الصدارة

عاد فريق الشارقة إلى سكة الانتصارات مجددا بعد خسارتيه السابقتين أمام الوصل والوحدة، وذلك بعدما انتزع اليوم ضمن الجولة التاسعة من دوري أدنوك للمحترفين فوزا ثمينا بشق الأنفس أمام مضيفه الظفرة، ومن خلال ركلة جزاء في الدقيقة 87، نفذها بنجاح نجم الفريق البرازيلي كايو، بعد أن استعان حكم اللقاء حمد علي يوسف بـ "الفار" ليؤكد صحتها. ورغم الفوز الا أن الشارقة لم يكن مقنعا، لكنه حقق الأهم بالعودة إلى الصدارة بـ19 نقطة، متقدما على كل من الوحدة وشباب الأهلي بفارق الأهداف. فيما تجمد الظفرة عند أربع نقاط فقط في المركز الأخير.

ورغم الخسارة الا أن الظفرة قدم مباراة كبيرة، وكان ندا قويا، لكنه انهار خلال الدقائق الأخيرة. وأثمرت تدخلات مدرب الشارقة كوزمين في الشوط الثاني بالدفع بورقة الثلاثي السنغالي ديوب وماجد حسن والغيني كامارا في تحويل مسار المباراة لمصلحة الشارقة. وعانى الشارقة خلال الشوط الأول بسبب غياب الحلول الهجومية، وإضاعة الفرص، رغم أنه كان الأكثر استحواذا. وبرز من جانب الشارقة الثلاثي ألكاسير وكايو وبيانيتش، بينما ظهر أيضا من الظفرة كوانتين ووليد القروي وأحمد فوزي، بيد أن حارسي الفريقين تألقا خلال فترات المباراة، إلى أن جاءت الدقيقة 87 والتي أهدت ركلة جزاء للشارقة، نفذها بإتقان كايو، وانتزع بها الأهم بالفوز والصدارة.

