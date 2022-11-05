«الحبتور» و «بن دري» في نهائي «كأس الهالوين» للبولو غداً

يقام غداً الأحد، نهائي بطولة «كأس الهالوين» للبولو، والذي يجمع بين فريقي الحبتور وبن دري، على ملاعب نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، في باكورة نشاط البولو خلال الموسم الحالي.

ويضم الفريقان المتأهلان إلى المباراة النهائية كوكبة من اللاعبين أصحاب الخبرة، حيث يضم فريق الحبتور، الذي يقوده محمد الحبتور، كلا من لورين ديكسون ونيكولاس لسلا ودياز البريدي بمجموع هانديكاب 4 جول، بينما يضم فريق بن دري، الذي يقوده محمد بن دري، راشد وخالد بن دري وكيم روش وبمجموع هانديكاب 4 جول أيضا.

ونجح الفريقان في التأهل للنهائي بتحقيق فوز كبير في أخر مباراة لهما، حيث فاز الحبتور على فريق بي بي اس، بثمانية أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف، في حين فاز فريق بن دري على فريق سلام بثمانية هداف مقابل هدفين، لتكون المواجهة النهائية بينهما بمثابة مباراة خاصة بين قوة دفاع فريق الحبتور، وقوة هجوم فريق بن دري.