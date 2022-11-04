هيئات ومؤسسات رياضية تُشارك في الاحتفال بيوم العلم

شاركت هيئات ومؤسسات رياضية في الاحتفال بيوم العلم، أمس، وتم عزف السلام الوطني في مقارها، تزامناً مع الحملة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، برفع العلم فوق كل الدوائر والوزارات في الدولة، خلال يوم العلم الذي تحتفل به الإمارات كل عام في الثالث من نوفمبر، تعبيراً عن وحدة الشعب الإماراتي، وعن مشاعر الاتحاد والانتماء للوطن.

وقال رئيس اتحاد كرة القدم، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إن «علمنا راية عز ومجد، ورمز وحدتنا، وعنوان تلاحمنا وتكاتفنا، وسيبقى يرفرف عالياً خفاقاً مطرزاً بالإنجازات، وحاملاً في ألوانه معاني السلام والتسامح والتعايش والمحبة»، مؤكداً أن «يوم العلم مناسبة وطنية نحتفي بها كل عام، حيث يتجسد التلاحم الوطني في أبهى صوره، مجددين عهد الولاء والوفاء لقيادتنا الرشيدة التي تقود الدولة إلى ناصية العز والعلم والتقدم والازدهار».

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