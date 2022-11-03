فريق تورك للدراجات يشارك بطواف البحرين

دبي-الإمارات اليوم

يشارك فريق تورك للدراجات الهوائية في طواف الشيخ ناصر بن حمد الثاني الذي يقام حتى 5 نوفمبر الجاري في البحرين، ويعتبر من أهم الأحداث في المنطقة لفئة الدراجات الهوائية للهواة حيث يشهد في نسخته الثانية مشاركة 27 فريقا من مختلف دول مجلس التعاون الخليجي.

وتوجهت بعثة الفريق إلى المنامة على متن "الاتحاد الطيران" راعي الفريق، وتضم البعثة، كل من: أحمد الفهيم وحميد محراب ومحمد درويش من إدارة الفريق، والدراجين: سعد ثاني، سعيد مروان، عادل جلال، مبارك الجلاف، حسين النجار وأسامه منصوري.

وأكد مدير فريق تورك زعل بن زعل أن هذه المشاركه تأتي من ضمن أجندة المشاركات الخارجية للفريق للموسم الحالي الذي يسعى من خلالها المنافسة على الصعيد الخارجي وصقل مستويات لاعبيه والاحتكاك بالدراجين على المستوى الخليجي.

يذكر أن فريق تورك تأسس عام 2015، من قبل مجموعة من الشباب المواطنين من هواة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة عموماً والدراجات الهوائية على وجه الخصوص في المجتمع، ونجح الفريق خلال هذه المدة الزمنية من تسجيل اسمه كمنافس ذي حضور قوي في العديد من البطولات المحلية والخارجية، وسط طموح بحصد المزيد من النتائج الإيجابية.