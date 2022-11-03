رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام «يثق» بنجاح «دولية الفجيرة»

أعرب رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية، الدكتور روفائيل سانتوغا، عن ارتياحه للاستعدادات الجارية لاستضافة الفجيرة تنظيم بطولة العالم للهواة والمحترفين «مستر آند مسز وورلد» لبناء الأجسام في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، مؤكداً ثقته بنجاح البطولة من النواحي كافة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، ومدير البطولة خليل معروف.

وتقام البطولة برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر الجاري.

وقدم مدير البطولة خليل معروف إيجازاً عن الاستعدادات الجارية في كل الجوانب التنظيمية والإدارية والفنية، مؤكداً أن اللجنة المنظمة برئاسة محمد عبيد بن ماجد، تواصل العمل على قدم وساق للوصول للجاهزية الكاملة قبل وقت كاف من انطلاق المنافسات، بما يسهم أن تواصل الفجيرة مكانتها المميزة في تنظيمها البطولات، خصوصاً أن بطولة العالم للهواة والمحترفين تقام لأول مرة في الفجيرة.