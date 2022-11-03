اعتماد وفد الريشة الطائرة المشارك في بطولتي غرب آسيا والعرب

عقد مجلس إدارة اتحاد الريشة الطائرة اجتماعه الشهري في دبي، برئاسة نورة الجسمي، وحضور كل من سالم المزروعي وناصر المري وحسين الأميري ومحمد النقبي ومنى السهلاوي وسارة الصايغ وفاطمة إبراهيم.

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من البنود المهمة المدرجة على جدول الأعمال، وكان أبرزها الاطلاع على تقارير اللجان الفنية والمنتخبات والفعاليات والاتصال والتسويق والاستثمار، إضافة إلى الموقف المالي للاتحاد. وذكر بيان صحافي: «تم اعتماد أسماء الوفد المشارك في بطولة غرب آسيا، برئاسة الأمين العام للاتحاد ناصر المري، وإشراف رئيس لجنة الاستثمار منى السهلاوي، ومثل الجهاز الفني كل من المدربين محمود طيفور وسامر حمزة وسهاد عويس، بينما وقع الاختيار على اللاعبين حامد المزروعي، وعبدالعزيز يحيى ومحمد المزروعي ومحمد المزروعي، ومن الإناث غدير الطاهري وفرح إبراهيم وهند سعيد ومريم الحامد، وعلى صعيد البطولة العربية تم اختيار سالم المزروعي رئيساً للوفد، وحسين الأميري مشرفاً إدارياً، ووقع الاختيار على اللاعبين محمد المزروعي وناصر الصايغ، ومن الإناث غاية المهيري وسميرة البلوشي». كما تمت الموافقة على استضافة بطولة الخليج الأولى للسيدات خلال الفترة من 23 إلى 25 ديسمبر المقبل، بمشاركة خمس دول خليجية، هي الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان.