«محمد بن راشد الخيرية» تدعم «بيت الخير» بـ 5 ملايين درهم

قدمت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية دعماً مالياً بقيمة خمسة ملايين درهم إلى جمعية بيت الخير، لتعزيز مشروعاتها ومبادراتها الإنسانية، وتوسيع نطاق برامجها الموجهة إلى الفئات المستحقة، وذلك في إطار نهج دولة الإمارات في ترسيخ قِيَم التكافل والتراحم، وتعزيز الشراكات الإنسانية.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من المؤسسة، برئاسة عضو مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، سيف الدليل، وضم الوفد المدير التنفيذي، صالح زاهر المزروعي، ومدير إدارة الدعم المجتمعي، عبدالله الكتبي، ومدير إدارة الدعم المؤسسي، جمال حسن محيوه، حيث كان في استقبالهم مدير عام جمعية بيت الخير، عابدين طاهر العوضي، ومساعد المدير العام للشؤون الإدارية وتنمية الموارد المالية، محمد أبورحيمة، ومستشار الإعلام والعلاقات العامة، خليفة الفلاسي، ويأتي الدعم تأكيداً لأهمية التكامل بين المؤسسات الخيرية والإنسانية، وتوحيد الجهود لتوجيه الموارد نحو الأولويات المجتمعية، وتعزيز قدرة المشروعات الإنسانية على الوصول إلى المستفيدين، وتحقيق أثر مستدام.

وأكد عضو مجلس أمناء مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، سيف الدليل، أن دعم جمعية بيت الخير يُجسّد حرص المؤسسة على تعزيز الشراكات الفاعلة مع الجهات العاملة في المجال الإنساني، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة، وتعظيم أثر المبادرات الخيرية، وقال: «إن تقديم دعم بقيمة خمسة ملايين درهم لجمعية بيت الخير يُجسّد إيماننا بأهمية تكامل الجهود وتضافر المؤسسات لتعظيم أثر العطاء، وتحويله إلى نتائج ملموسة ومستدامة في حياة المستفيدين، ونعتز بالشراكة مع (بيت الخير) وما تقدمه من جهود نوعية في خدمة المجتمع ودعم الأسر والفئات المستحقة»، وأضاف: «نؤكد مواصلة دعم المبادرات الإنسانية التي تُعزّز قِيَم التكافل والتراحم، وترسخ مكانة العمل الخيري باعتباره إحدى أهم ركائز التماسك المجتمعي في دولة الإمارات»، ويعكس الدعم عمق التعاون بين المؤسستين، وحرصهما على تطوير منظومة العمل الخيري، بما يواكب الاحتياجات المجتمعية، ويُعزّز كفاءة المبادرات والبرامج الإنسانية واستدامة أثرها.

من جانبه، ثمّن مدير عام «بيت الخير»، عابدين طاهر العوضي، هذا الدعم الكريم، معرباً عن خالص شكره وتقديره لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، ولمجلس أمنائها وإدارتها، على هذه المبادرة السخية التي تعكس أصالة قِيَم التكافل والعطاء التي تميّز مجتمع الإمارات، وقال: «نؤكد أن هذا التبرع من زكاة المال سيسهم في تعزيز قدرة الجمعية على الوصول إلى الأسر المتعففة والحالات المحتاجة، ودعم مختلف مشروعاتها الإنسانية التي تستهدف تحسين حياة المستفيدين، وتوفير مقومات العيش الكريم لهم».