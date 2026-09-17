فعاليات

دعا مرتادو «بر الروية» في دبي، الجهات المعنية إلى دراسة استغلال الإقبال الذي تشهده المنطقة خلال الشتاء في تنظيم فعاليات شتوية وصحراوية متنوعة تناسب العائلات ومختلف الفئات العمرية، إضافة إلى تخصيص مساحات للمطاعم والكافيهات ومحال التجزئة، وإقامة أكشاك لبيع مستلزمات الرحلات البرية والتخييم وغيرها من الأنشطة والخدمات.

مزروعات

ناشد سكان في بعض إمارات الدولة الجهات المعنية استحداث آلية سريعة وفعّالة لنقل مخلفات المزروعات والتخلص منها أولاً بأول، خصوصاً بقايا أشجار النخيل التي يعمد أشخاص إلى وضعها على جوانب الطرق وفي الأماكن العامة لفترات طويلة. وأشاروا إلى أن تراكم هذه المخلفات يشوه المظهر الجمالي والحضاري للمناطق السكنية والطرق، فضلاً عن تسببها في إزعاج السكان ومستخدمي الطريق. ودعوا إلى إيجاد حلول عملية تحد من هذه السلوكيات، من خلال توفير خدمة مخصصة وسريعة لجمع مخلفات المزروعات، مع تعزيز التوعية بأهمية التخلص منها بالطرق الصحيحة، وتشديد الرقابة على المخالفين، حفاظاً على نظافة المناطق ومظهرها العام.

مركبات

لاحظ سكان في الفترة الأخيرة وجود مركبات مهملة ومتروكة لفترات طويلة في مواقف أحياء، وقد تراكمت عليها الأتربة والغبار بشكل واضح، ما يشوه المظهر الحضاري والجمالي للمناطق. وأشاروا إلى أن بعض أصحاب المركبات يتعمدون ترك سياراتهم لفترات طويلة في هذه المواقف، خصوصاً في ظل مجانية استخدامها، ما يؤدي إلى إشغالها والحرمان من الاستفادة منها. وناشدوا الجهات المعنية بتكثيف الحملات الرقابية على المركبات المهملة، ووضع آلية تحدد مدة الوقوف في المواقف السكنية، مع توجيه إنذارات لأصحابها قبل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها، حفاظاً على المظهر العام، وضمان الاستفادة المثلى من المواقف المتاحة للسكان.

sekeek@emaratalyoum.com