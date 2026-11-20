افتتح سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مدرسة أحمد خميس الهاملي في معهد الطيران المشترك، تخليداً لذكرى أحد رواد الطيران الأوائل في دولة الإمارات، وتقديراً لعطائه المتميز، وإسهاماته في تأسيس مسيرة الطيران العسكري في الدولة، وترسيخاً لثقافة الوفاء والعرفان لمن قدموا جهوداً مخلصة في خدمة الوطن.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «افتتحنا اليوم مدرسة أحمد خميس الهاملي في معهد الطيران المشترك، تخليداً لذكرى أحد رواد الطيران في دولة الإمارات، وتقديراً لعطائه وإسهاماته في إرساء دعائم الطيران العسكري في الدولة. وبإطلاق اسمه على هذه المدرسة، نعبر عن وفائنا لمن أخلصوا في خدمة الوطن، وقدموا الكثير في سبيل صون أمنه واستقراره. كما شهدتُ تخريج منتسبي عدد من الدورات التخصصية في الطيران المشترك، ضمن جهودنا المتواصلة لتأهيل كوادرنا العسكرية وتنمية مهاراتهم المهنية والتخصصية».

وأضاف سموه: «نبارك للخريجين ونثق بأنهم سيبنون بعلمهم وعزيمتهم على ما أسسه الرواد، وسيحملون شرف الدفاع عن الإمارات بكل كفاءة واقتدار».

حضر الافتتاح وزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق عيسى سيف بن عبلان المزروعي، وعدد من كبار ضباط وزارة الدفاع والمسؤولين.

وتجسد هذه الخطوة مدى الاهتمام الذي توليه دولة الإمارات لإرث رواد الطيران العسكري، وأبناء القوات المسلحة بصورة عامة، والحرص على تعريف الأجيال الجديدة بهذا الإرث الوطني بكل ما يميزه من إنجازات أسهمت في بناء منظومة دفاعية تعد اليوم من الأفضل عالمياً، كما تعكس مدى الحفاوة بعطاء رموز وطنية أسهمت في تحقيق رفعة الإمارات، وصانت أمنها واستقرارها، والمساعي الدؤوبة في تطوير منظومة التدريب والتأهيل التي تضمن لكل أفرع القوات المسلحة أعلى مستويات الأداء، والقدرة على تنفيذ مختلف المهام على الوجه الأمثل.

إلى ذلك، شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم تخريج عدد من الدورات التخصصية في الطيران المشترك، وذلك في إطار الجهود المتواصلة في مجال تأهيل الكوادر العسكرية، وتعزيز قدراتها المهنية والتخصصية، ورفع مستوى كفاءاتها العملياتية، والارتقاء بمستوى جاهزيتها القتالية، بما يدعم قدرة القوات المسلحة على مواكبة التطورات المتسارعة في مجال الطيران، والتكنولوجيا الدفاعية الحديثة.

ويأتي افتتاح المدرسة وتخريج الدورات التخصصية تأكيداً لحرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على الاستثمار في إعداد وتأهيل العنصر البشري كأولوية استراتيجية، باعتباره الركيزة الأساسية في تطوير مختلف القطاعات، ومن أهمها القوات المسلحة، إذ تمثّل برامج التدريب المتقدم عنصراً محورياً في إعداد كوادر وطنية تمتلك المعرفة والمهارات والخبرات اللازمة للتعامل بكفاءة مع مختلف المهام والمتطلبات العملياتية، والقدرة على العمل بتمكن واقتدار ضمن المنظومة الدفاعية الشاملة، التي تواصل الدولة تعزيز إمكاناتها، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

حمدان بن محمد:

• نبارك للخريجين، ونثق بأنهم سيبنون بعلمهم وعزيمتهم على ما أسسه الرواد، وسيحملون شرف الدفاع عن الإمارات بكل كفاءة واقتدار.

• نعبّر عن وفائنا لمن أخلصوا في خدمة الوطن، وقدموا الكثير في سبيل صون أمنه واستقراره.