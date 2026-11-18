وجّهت الدكتورة ابتسام المزروعي، التي تعد أول إماراتية تحصل على درجة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي لهندسة الاتصالات اللاسلكية وعلوم الحاسوب من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، رسالة إلى بنات الوطن الطامحات لتحقيق إنجازات علمية ومهنية، دعتهن فيها إلى مواصلة التعلم وتطوير مهاراتهن، وربط طموحاتهن بالأهداف الوطنية، والعمل على ترك أثر إيجابي يستفيد منه المجتمع والأجيال المقبلة.

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية الثانية، التي نظمتها مؤسسة دبي للمرأة، ضمن مبادرة «أول إماراتية»، في متحف الاتحاد بدبي، والتي أدارتها الإعلامية، ميرة المهيري، من مؤسسة دبي للإعلام، وشهدت حواراً موسعاً حول تجربة المديرة التنفيذية لشؤون استشارات التكنولوجيا في دائرة المالية - أبوظبي رئيسة مجلس إدارة مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل المصلحة العامة» التابعة للأمم المتحدة، الدكتورة ابتسام المزروعي، كما أنها عضو بمجلس تطوير الذكاء الاصطناعي في كازاخستان، وعضو بمجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة.

مكان له دلالة

واستهلت الدكتورة ابتسام المزروعي الجلسة بالإشادة بدور مؤسسة دبي للمرأة، ومبادراتها في دعم المرأة والارتقاء بقدراتها في مختلف المجالات، معربة عن اعتزازها بالمشاركة في جلسة تعقد في متحف الاتحاد، بما يحمله المكان من دلالات وطنية ترتبط بتأسيس دولة الإمارات ومسيرتها التنموية، التي حظيت فيها المرأة بدعم متواصل أتاح لها إثبات قدراتها والإسهام بفاعلية في مختلف القطاعات. وقالت عن بدايات اهتمامها بالتخصصات التكنولوجية، إنها كانت تعتزم خلال المرحلة الثانوية دراسة الطب والتخصص في الجراحة، قبل أن تتجه إلى هندسة الاتصالات وتخصص الشبكات، إذ التحقت بجامعة الإمارات بدعم وتشجيع من الأسرة، إلى جانب حبها للمعرفة وشغفها بالعلم.

وأضافت أن الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والاهتمام المبكر بالابتكار والاستثمار في التقنيات المتقدمة كانا من العوامل المؤثرة في توجهاتها العلمية والمهنية، كما أن ما شهده العالم خلال جائحة «كوفيد-19» من تحديات، أظهر أهمية الاستعداد المبكر للتطورات التكنولوجية وبناء قدرات مؤسسية قادرة على استشراف المستقبل، وهو ما كانت تدركه قيادة الإمارات التي استثمرت مبكراً في هذا القطاع.

وأشارت إلى أنها بدأت مسيرتها المهنية في قطاع الاتصالات، إذ قدمت حلولاً وتقنيات متقدمة لجهات من بينها شركة الاتصالات البريطانية «بي تي» و«اتصالات» وجامعة خليفة، في مجالات شملت إنترنت الأشياء وتعلم الآلة والأنظمة الذكية وشبكات الجيل الخامس. وأوضحت أن اهتمامها بالذكاء الاصطناعي تعمق بالعمل في مصانع غلوبال فاوندريز ورسالة الدكتوراه في الذكاء الاصطناعي وهندسة الإشارات والطيف الترددي. وبعد انتقالها إلى بناء التكنولوجيا والتطوير في معهد الابتكار التكنولوجي بأبوظبي، أسست وحدة الذكاء الاصطناعي عام 2022، لتبدأ مرحلة جديدة من العمل على تطوير تقنيات وطنية والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة من الجاهزية للتطبيق والطرح في الأسواق.

نموذج «نور»

وتطرقت الدكتورة ابتسام المزروعي إلى تجربة تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي، إذ إن الحاجة إلى بناء نماذج تتناسب مع طبيعة المشروعات الوطنية والهوية والقيم والثقافة الإماراتية كانت منطلقاً رئيساً لتكوين فريق بحثي متخصص في الخوارزميات وموارد الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بدلاً من الاعتماد حصرياً على محركات البحث والنماذج المتاحة عالمياً. وقالت إن أحد أبرز التحديات تمثّل في محدودية موارد الحوسبة المتاحة عالمياً خلال مرحلة التعافي من جائحة كورونا، وصعوبة الحصول على الإمكانات الحاسوبية اللازمة لتطوير النماذج، إلا أن الفريق استطاع تجاوز ذلك بالاعتماد على قدراته البحثية وتطوير حلول وطنية، وكانت ثمرة هذه الجهود تطوير نموذج «نور»، الذي أُطلق في أبريل 2022، بوصفه أول نموذج من نوعه في العالم يتحدث باللغة العربية، بعد تدريبه على بيانات باللغة العربية أعدها الفريق البحثي، واستُخدِم هذا النموذج في صياغة مقال باللغة العربية بالكامل، تناول موضوع التغير المناخي، ونشرته صحيفة الاتحاد في نوفمبر 2022 بتوقيع «نور»، في تجربة سبقت إطلاق «ChatGPT».

وتابعت: «بثقة القيادة في فريق العمل وما يمتلكه من قدرات، انتقلنا من نموذج (نور) إلى تطوير عائلة نماذج (فالكون)، التي ضمت نموذج فالكون 40 مليار عامل متغير (Falcon 40B)، الذي أطلق في مايو 2023 كأول نموذج لغوي كبير مفتوح المصدر يُطوَّر محلياً في الشرق الأوسط، ثم نموذج فالكون 180 مليار عامل متغير (Falcon 180B)، إلى جانب نماذج أخرى».

نموذج مشرف

أعربت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، نعيمة أهلي، عن شكرها للدكتورة ابتسام المزروعي لمشاركتها في مبادرة «أول إماراتية»، التي لا تقتصر على الاحتفاء بالتجارب الإماراتية الرائدة وإبراز إنجازاتها، بل تهدف أيضاً إلى نقل خبراتها إلى الأجيال الجديدة، بما يلهمهن لمواصلة التعلم والتميز والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية. وأكدت أنها تعد نموذجاً وطنياً مشرفاً لما تجسّده تجربتها من ريادة وتميز للمرأة الإماراتية في المجالات التكنولوجية المتقدمة، وما تعكسه من قدرة على الإسهام الفاعل في تعزيز حضور دولة الإمارات على الساحة الدولية والمشاركة في صناعة مستقبل التكنولوجيا عالمياً.

الدكتورة ابتسام المزروعي:

. الإمارات لا تكتفي بمواكبة التحولات التكنولوجية العالمية، بل أصبحت شريكاً في صناعتها.