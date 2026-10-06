حمدان بن محمد يطّلع على مستجدات تطوير منظومة العمل الدفاعي

ترأس سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الاجتماع الثالث لمجلس الدفاع لعام 2026، حيث اطّلع سموّه على مستجدات عدد من الملفات والبرامج المرتبطة بتطوير منظومة العمل الدفاعي، والجهود المبذولة لتعزيز الكفاءة والجاهزية، بما يواكب التوجهات الاستراتيجية لوزارة الدفاع.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات التي شملت خطط التطوير والتحديث في مختلف المجالات الدفاعية، إضافة إلى استعراض المبادرات والبرامج الرامية إلى الارتقاء بمستوى الجاهزية العملياتية، وتطوير القدرات البشرية والتقنية، بما يعزز من كفاءة الأداء ويرسّخ قدرة القوات المسلحة على تنفيذ مهامها بأعلى مستويات الكفاءة والفاعلية.

كما تم بحث عدد من المشاريع والمبادرات المستقبلية التي تدعم أولويات وزارة الدفاع خلال المرحلة المقبلة، وتسهم في ترسيخ مسيرة التطوير المستدام وتعزيز كفاءة مختلف القطاعات الدفاعية.

حضر الاجتماع وزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، ورئيس أركان القوات المسلحة، الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، ووكيل وزارة الدفاع، الفريق الركن إبراهيم ناصر العلوي، إلى جانب عدد من كبار الضباط والمسؤولين في وزارة الدفاع.

• «المجلس» استعرض المبادرات والبرامج الرامية إلى الارتقاء بمستوى الجاهزية العملياتية.

• مناقشة مشاريع ومبادرات مستقبلية تسهم في تعزيز كفاءة مختلف القطاعات الدفاعية.