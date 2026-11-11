«علوم الفضاء» في ضيافة مكتبة محمد بن راشد

استقبلت مكتبة محمد بن راشد وفداً من المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء، التابع لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وبحث الطرفان سبل التعاون وفرص تبادل الخبرات، والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدعم البحث العلمي ونشر المعرفة.

وكان في استقبال الوفد، الذي ضم نخبة من أساتذة المركز ومسؤوليه، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد سالم المزروعي. واستعرض اللقاء أبرز الخدمات والمصادر المعرفية التي توفرها المكتبة للطلبة والباحثين وأفراد المجتمع، بما يشمل المجموعات المطبوعة والرقمية، وقواعد البيانات المتخصصة، والمساحات المهيأة للبحث والدراسة.