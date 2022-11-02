ختام بطولة الاتحاد للمبارزة بمشاركة 130 لاعباً

اختتم اتحاد المبارزة فعاليات بطولة الاتحاد تحت 11 سنة عمومي في أسلحة المبارزة الثلاثة الأيبيه والفلوريه والسابر والتي أقيمت على مدار اليومين الماضيين في صالة أسماء بنت النعمان بمنطقة الطوار في دبي في ثالثة البطولات المحلية للاتحاد للموسم الرياضي 2022-2023 والتي نظمها اتحاد المبارزة برعاية تيما الدولية وأبسليوت للأدوات الرياضية بمشاركة أكثر من 130 لاعباً ولاعبة مثلوا أندية الدولة للمبارزة وهي: نادي أبوظبي للمبارزة والشارقة وشباب الأهلي والفجيرة ومؤسسة المرأة بالشارقة وأكاديمية (إم كيه إف إيه) في دبي ومركز العين للمبارزة، بالإضافة إلى مشاركة نادي الكويت الكويتي.

في بطولة الفتيات، فاز الفجيرة بألقاب الفلوريه والسابر تحت 11 سنة، فيما حققت أكاديمية إم كي إف إيه لقب مسابقة سلاح الأيبيه، وحصلت عائشة عبيد وشهد خرام لاعبتا نادي شباب الأهلي على لقبي الأيبيه والسابر لفئة العمومي والهيام البلوشي لاعبة نادي الفجيرة على لقب سلاح الفلوريه.

وفي منافسات الشباب، حصد الفجيرة لقب سلاح الفلوريه، ونال مركز العين لقب السابر، كما فازت أكاديمية (إم كيه إف إيه) بلقب مسابقة سلاح الأيبيه تحت 11 سنة.

وحصل الأخوان محمد وحامد المازمي لاعبا نادي الشارقة على لقبي الأيبيه والسابر، فيما حقق حمد الجلاف لاعب أبوظبي للمبارزة لقب سلاح الفلوريه لفئة العمومي.