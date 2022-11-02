للمرة الرابعة.. «مالابار» ترعى سباق بنك الفجيرة للجري

أعلن بنك الفجيرة الوطني، أمس، عن توقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة «مالابار» للذهب والألماس، لدعم سباق بنك الفجيرة للجري في نسخته السادسة والتي ستقام يوم السبت الموافق 19 نوفمبر الجاري، وينظمه بنك الفجيرة الوطني تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة.

وتقدم مجموعة «مالابار» بموجب هذه المذكرة الدعم للعام الرابع للسباق بما يعزز مزايا وعروض نسخة هذا العام، وذلك في إطار التزام المصرف بدعم توفير الفعاليات والمرافق التي تتيح المشاركة الفاعلة في مختلف الرياضات ورفع الوعي بفوائدها الصحية، في الفجيرة ومختلف أنحاء دولة الإمارات.