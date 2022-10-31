استقالة رئيس شركة كرة القدم بنادي النصر

علمت "الامارات اليوم" ان رئيس شركة كرة القدم بنادي النصر محمد المري وعضوين اخرين من مجلس إدارة شركة الكرة قد تقدموا باستقالتهم من مناصبهم على خلفية النتائج السلبية لفريق كرة القدم هذا الموسم.

ويأتي هذا بعد الخسارة القاسية التي تعرض لها فريق النصر في الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين أمام اتحاد كلباء بنتيجة 5-3 وبقاء الفريق في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري في أسوأ بداية لفريق النصر في تاريخ دوري المحترفين بعد أن جمع 6 نقاط فقط من فوز على عجمان وتعادل في 3 مباريات وخسارة في 4 مباريات.