خيمينيز: الحظ عاد للوحدة بالدوري بعدما افتقده في نهائي الكأس

أكد مدرب الوحدة الأرجنتيني مانويل خيمينز أن الحظ الذي افتقده فريقه أمام الشارقة في المباراة الاخيرة بينهما التي خسرها الفريق بهدف نظيف في نهائي كأس رئيس الدولة عاد للفريق مجددا في الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين بعدما تمكن الوحدة من الفوز بهدف نظيف جاء في الدقائق الاخيرة للمباراة التي أقيمت اليوم الأحد ،معتبرا أن الوحدة نجح في مهمته ضد فريق قوي.

وقال خيمينز خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة "فخور بلاعبي الوحدة فقد قدموا بالكامل مباراة رائعة للغاية لاسيما تيغالي وطحنون الزعابي ".

وأشار مدرب الوحدة إلى أن فريقه حصد ثلاث نقاط مهمة للغاية ,مؤكدا أنه يتمنى أن يستمر الوحدة بنفس هذه الروح في المباريات القادمة.