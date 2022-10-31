الوحدة يفاجئ الشارقة.. فوز وصدارة

فاز الوحدة على مستضيفه الشارقة بهدف نظيف، سجله اللاعب جواو بيدرو من تسديدة قاتلة في الوقت المحتسب بدلاً من الضائع «90+ 4»، بعدما كانت المباراة تتجه للتعادل السلبي ضمن لقاء القمة الذي جمعهما أمس، على استاد نادي الشارقة في الجولة الثامنة لدوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، ليصل الوحدة إلى صدارة المسابقة متساوياً مع كل من الشارقة وشباب الأهلي برصيد 16 نقطة، ويثأر لهزيمته من الشارقة بهدف نظيف في نهائي كأس رئيس الدولة.

قاد المباراة طاقم تحكيم مجري بقيادة الحكم الدولي تاماس بوغنار، وشهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً في المدرجات.

انتهى الشوط الأول الذي جاء متكافئاً بين الطرفين في النتيجة والأداء بالتعادل السلبي، قبل أن يتمكن الوحدة من تسجيل هدف المباراة الوحيد في الشوط الثاني.

خاض الفريقان المباراة بكل أوراقهما الرابحة، إذ دفع الشارقة بالثلاثي المهاجم الإسباني باكو ألكاسير والبرازيليين كايو لوكاس ولوان بيريرا، فيما اعتمد مدرب الوحدة مانويل خيمينيز على قوته الهجومية ممثلة في كل من تيغالي وأحمد رفعت وآلان ماركيز وأدريان دا سيلفا.

بدا الشارقة الأكثر نشاطاً في الشوط الأول، لكن محاولاته افتقدت للتركيز بجانب تماسك دفاع الوحدة، في حين شن الوحدة خلال النصف الأخير من الشوط الأول أكثر من محاولة هجومية على جبهة الشارقة، لكن لم يكتب لها النجاح. وأنقذ مدافع الشارقة شاهين عبدالرحمن قبل نهاية الشوط الأول فريقه من هدف محقق «42»، عندما أبعد كرة وحداوية كانت في طريقها للشباك.

وفي الشوط الثاني دفع مدرب الشارقة كوزمين بورقة اللاعب البوسني ميراليم بيانيتش، وعثمان كامارا، وماجد راشد، في محاولة منه لتعزيز الجانب الهجومي لفريقه، فيما دفع مدرب الوحدة بورقة إسماعيل مطر في الدقائق الأخيرة، لتتحوّل مجريات اللعب لمصحلة الوحدة منهياً اللقاء بهدف قاتل عن طريق بيدرو.