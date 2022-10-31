العيسائي بساقه المبتورة: منافسة الأسوياء في بطولة العالم هدفي المقبل

قدم لاعب منتخب بناء الأجسام والفيزيك عبدالله العيسائي نفسه كأول لاعب مواطن وعربي يشارك في بطولات الأسوياء ببناء الأجسام، ويتغلب على نخبة من اللاعبين الدوليين رغم كونه من أصحاب الهمم (بتر الأطراف)، في ظاهرة غير معتادة عالمياً.

وتمكن العيسائي أخيراً من الفوز بميداليتين فضية وبرونزية في بطولتي آسيا وآسيا المفتوحة للأسوياء في بناء الأجسام والفيزيك اللتين أقيمتا في قيرغيزستان خلال سبتمبر الماضي، كاشفاً عن طموحه إلى الفوز ببطولة العالم لبناء الاجسام العام المقبل، وأن يحصل على كأس بطل الأبطال.

وقال العيسائي لـ«الإمارات اليوم»: «رسالتي الى جميع الرياضيين ومنهم أصحاب الهمم، أن الإصرار والعزيمة يصنعان الانجاز أياً كانت صعوبته».

وكشف عن طموحه إلى الفوز بإحدى فئات جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي. وتابع: «هدفي الفوز ببطولة العالم لبناء الأجسام في وزني بالمنافسة مع الأسوياء، وأدرك ان هذه المهمة صعبة، لكني سأستعد لها بشكل جيد بعد اخذ قسط من الراحة حتى نهاية العام الجاري، بحيث لا أشارك في أي بطولة في الموسم المتبقي تمهيداً لاستعدادات أفضل وبطولات أكبر في 2023، وهدفي يومها سيكون الفوز في كل بطولة أشارك فيها، وسأستعد لذلك كما ينبغي».

وأضاف: «يسعدني أنني أصبحت أول لاعب من أصحاب الهمم ببناء الاجسام يفوز بميدالية على مستوى آسيا، وهو أمر يعزز التحدي والإصرار لدي لصناعة الإنجاز». وعن سر اختياره رياضة بناء الاجسام رغم انها تتطلب جهوداً عضلية وبدنية لا تتناسب وكونه من أصحاب الهمم، نفى أن تكون رياضته صعبة وشاقة، مؤكداً انه كان يمارسها قبل ان يتعرض لبتر الساق واستمر بممارستها كونه يحبها ويتطلع للتفوق فيها.

وتابع: «رياضة بناء الاجسام تحتاج إلى جهد بدني وعضلي كبير، ورغم ذلك لا أعاني شدة التعب بسبب البتر، لامتلاكي خبرة التدريب على هذه الرياضة وغيرها».

وعن مشاركته الاخيرة في بطولة آسيا قال: «كانت المنافسة شديدة وشاركت بمواجهة لاعبين مميزين، لكن كانت ثقتي عالية بنفسي وتمكنت من الفوز، ويمكن وصف الإنجاز بأنه انطلاقة ثانية لي في رياضة بناء الأجسام». يذكر أن العيسائي تعرض لحادث سير في 2020 تسبب في بتر ساقه اليسرى، لكنه رغم ذلك واصل ممارسة رياضته وفقاً للظروف الجديدة بعد تعافيه، ليشكل نموذجاً رائعاً للرياضي الذي يتحدى المعوقات.

• فاز بفضية وبرونزية في بطولتي آسيا و«آسيا المفتوحة» للأسوياء في بناء الأجسام.

• قرر عدم المشاركة في أي بطولة حتى نهاية العام الجاري، تمهيداً للمنافسة بقوة في 2023.