«دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية» يختتم فعالياته بمشاركة 35 ألف زائر

اختتمت، أول من أمس، فعاليات النسخة السادسة من «معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية»، الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، الذي أقيم بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، على مساحة تزيد على 26 ألف متر مربع، في قاعات زعبيل بمركز دبي التجاري العالمي.

وذكر بيان صحافي: «شهد المعرض إقبالاً واسعاً من الجمهور الذي تخطى عدده الـ35 ألف زائر من مختلف الجنسيات من داخل الدولة وخارجها، احتشد في الممرات للقاء الأبطال العالميين المشاركين في المعرض، ولمتابعة المحاضرات والعروض وأحدث المنتجات الرياضية التي قدمتها 300 شركة عارضة، من أهم العلامات التجارية العالمية المتخصصة بالرياضة والمغذيات ومعدات اللياقة البدنية وبناء الأجسام، و3000 مشارك من 30 دولة من مختلف قارات العالم».

كما شارك 600 رياضي، من بينهم 100 رياضي محترف في منافسات بناء الأجسام التي أقيمت ضمن فعاليات المعرض، كما احتضن المعرض أيضاً منافسات 10 بطولات رياضية متنوعة، من أبرزها بطولة فيوتشر تشامبيونز للفنون القتالية، بطولة الكيك بوكسينغ، بطولة الملاكمة، بطولة كينغ أوف ذا باتل لمصارعة الأذرع، بطولة أقوى رجل وأقوى امرأة.

وشارك في المعرض نخبة من أبطال العالم في بناء الأجسام واللياقة البدنية، تقدمهم المصري بيج رامي، بطل العالم في بناء الأجسام وحامل لقب مستر أولمبيا للعامين 2020 و2021، وروني كولمان الفائز بلقب مستر أولمبيا ثماني مرات.