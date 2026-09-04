توقع أن يدخل الجنة .. نائب الرئيس الأمريكي: نحن في نهاية الزمان و"المسيح الدجال يسير بيننا"

أدلى نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بتصريحات لافتة في بودكاست، إذ لم يستغرب كون العالم يعيش نهاية الزمان، مؤكدا أن "المسيح الدجال قد يكون يسير بيننا".

وأدلى نائب الرئيس الأمريكي بهذه التصريحات خلال مقابلة في برنامج صوتي مع مقدم المحتوى برايس كروفورد، وفي معرض حديثه عن الترويج لكتابه الجديد، أكد فانس أنه يركز على "بذل الجهد لأداء عمل روحي لله"، ويشير إلى أن أحداث العالم تجعله لا يستغرب "إن كان المسيح الدجال يسير بيننا"، وإن كنا "نعيش فعلا نهاية الأزمان".

وفي سياق متصل، تطرق فانس إلى موضوع الذكاء الاصطناعي، واستعرض قصة لجأت فيها زوجة أحد أصدقائه إلى روبوت دردشة للحصول على استشارة، لتجد أن البرنامج يوافقها على كل ما تكتبه. ووصف فانس هذا الأمر بأنه شيطاني، ويوضح أن غياب الردود البشرية الحقيقية يفصل الإنسان عن التفاعل الاجتماعي الذي خلقه الله لأجله، وهذا أمر سيئ للغاية.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يستحضر فيها فانس مفاهيم دينية وروحية في توصيفه للأحداث، إذ سبق أن صرح في مقابلة أخرى بأن الأجسام الطائرة المجهولة هي في الحقيقة شياطين، وليست كائنات من خارج كوكب الأرض.

وفي المقابلة نفسها، قيّم فانس فرصه في دخول الجنة بـ"سبع أو ثماني درجات" من عشرة درجات، ودافع أيضا عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان قد نشر صورة مولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي له على هيئة المسيح، مؤكدا أن الرئيس كان يمزح فقط ولم يقصد الإساءة إلى مشاعر المؤمنين.

وكان فانس قد صرّح سابقا في كتابه الجديد أنه بعد الحرب العالمية الثانية، وخاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، فقدت دول الغرب الأسس المسيحية لثقافتها وحضارتها.