20 ألف زائر لمعرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية في أول يومين

شهد اليوم الثاني من «معرض دبي الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية»، الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، إقبالاً كبيراً من الجماهير التي احتشدت في الممرات، وتتابع المحاضرات والعروض وأحدث المنتجات الرياضية ولقاء الأبطال العالميين، حيث وصل عدد زوار المعرض في اليومين الأول والثاني إلى أكثر من 20 ألف زائر، ومن المتوقع أن يصل إجمالي عدد الزوار مع نهاية اليوم الثالث (اليوم) إلى أكثر من 35 ألف زائر من داخل الدولة وخارجها.

ويقام المعرض بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، على مساحة تزيد على 26 ألف متر مربع في قاعات زعبيل 1، و2، و3، و4، و5 بمركز دبي التجاري العالمي.

وزار مطر الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، المعرض وتجوّل في أروقته يرافقه أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام للمجلس، ومؤسسا ومنظما المعرض من شركة «أتش بي جي إيفينتس»، نيك بلاير وكريغ هارتلي، اللّذان قدما شرحاً وافياً عن جديد الدورة السادسة من المعرض من فعاليات متنوعة، من بينها بطولة بناء الأجسام للهواة التي يشارك فيها أكثر من 600 رياضي، من بينهم 100 محترف و500 هاوٍ.

والتقى نائب رئيس مجلس دبي الرياضي مع البطل العالمي بيغ رامي بطل العالم في بناء الأجسام وحامل لقب مستر أولمبيا لعامي 2020 و2021، واطّلع على مشروع «ريد ريكس» الذي أطلقه بيغ رامي من دبي. وأكد مطر الطاير أن دبي دائماً منطلق للمشروعات الناجحة بفضل التشريعات التي تدعم الاستثمار وجودة الحياة ووجود أكثر من 200 جنسية يعيشون على أرض الدولة، والدعم الذي يحظى به القطاع الرياضي.

وشاهد الطاير جانباً من المنافسات والعروض المختلفة التي تقام في قاعات زعبيل من 1 إلى 5 التي خصصت بالكامل للمعرض، وتستضيف منافسات أكثر من 10 رياضات متنوعة، من بينها بطولة بناء الأجسام وبطولة الملاكمة والفنون القتالية والكيك بوكسينغ، ومصارعة الأذرع وأقوى رجل وامرأة ورفع الأثقال، ورياضات التحدي، ودروس في اللياقة البدنية، وعروض تقديمية عن التغذية الصحية، والعديد من الفعاليات الأخرى في مجال بناء الأجسام واللياقة البدنية.