150 جهة عمل تكشف مسارات «مهن المستقبل» في «رؤية» 2026

ينطلق اليوم معرض «رؤية 2026» في مركز دبي التجاري العالمي، متيحاً لطلبة المدارس والجامعات والخريجين والمهنيين الشباب فرصة التعرف إلى خطوتهم التالية.

ويجمع المعرض، الذي يُقام حتى 30 سبتمبر الجاري، أكثر من 150 جهة عمل تُمثل ما يزيد على 23 قطاعاً، إلى جانب جامعات وهيئات حكومية وشركاء قطاع الصناعة.

وتتمحور نسخة هذا العام حول عالم العمل الذي يشهد تغيرات متسارعة، تحت شعار «هل أنت مستعد للمستقبل؟ مستقبلك الوظيفي يبدأ الآن».

ويُشكل التوظيف أولويةً في صميم أهداف «رؤية»، بالتوازي مع التوجيه المهني، والتعليم، والقيادة، وريادة الأعمال، والابتكار، ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ما يمنح الزوار فرصة إيجاد الوظائف واستكشاف الآفاق التي يمكن أن تقودهم إليها اهتماماتهم ومهاراتهم وطموحاتهم.

وقالت مساعد نائب الرئيس لشؤون الاستدامة وإدارة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي، أسماء الشريف: «من أبرز ما يميز المعرض أنك لست بحاجة إلى أن تأتي وأنت تعرف مسبقاً ما الذي تريد القيام به، فقد تبدأ زيارتك بلقاء إحدى جهات العمل، وتنتهي باكتشاف قطاع أو تخصص جامعي أو مسار مهني لم يسبق لك التفكير فيه».

وبالنسبة للطلبة الذين لايزالون في مرحلة تحديد ملامح «خطوتهم التالية»، تضع «المنصة الأكاديمية» الحوار حول التعليم في قلب معرض «رؤية». وبدعم من هيئة المعرفة والتنمية البشرية (KHDA)، يمكن للطلبة استكشاف الجامعات والتخصصات في دولة الإمارات وخارجها، والتعرف إلى المنح الدراسية وشروط القبول، واكتشاف فرص التدريب الداخلي، وربط خياراتهم الأكاديمية بالمسارات المهنية التي قد تقودهم إليها في المستقبل.

وتستمر الحوارات داخل «استوديو بودكاست رؤية»، الذي يعود هذا العام بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام (DMI).

وسيناقش قادة القطاعات وجهات العمل والشباب الإماراتيون القضايا التي ترسم ملامح الحياة المهنية؛ بدءاً من الفرص الوظيفية الناشئة وتغير التوقعات في بيئة العمل، وصولاً إلى المهارات التي سيحتاجها الشباب في ظل إعادة رسم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لملامح القطاعات.

وفي مختلف أنحاء المعرض، يمكن للزوار أيضاً استكشاف أنشطة تغطي مجالات القيادة، وريادة الأعمال، والابتكار، والعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، ما يخلق فرصاً لاختبار المهارات، والمنافسة، والتعلم، وخوض تجارب عملية في مسارات مهنية مختلفة بدلاً من مجرد السماع عنها.

وبالنسبة للزوار المستعدين لاتخاذ خطوتهم المهنية التالية، يشهد معرض «رؤية» مشاركة مجموعةٍ واسعة من جهات التوظيف، حيث يستقطب المعرض أكثر من 150 جهة عمل تمثل ما يزيد على 23 قطاعاً، من بينها قطاعات البنوك، والتكنولوجيا، والخدمات المهنية، والقطاع الحكومي، وتجارة التجزئة، والبنية التحتية، والصناعات الناشئة.

وتشمل الجهات المشاركة كلاً من مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)، والفطيم، وباين آند كومباني (Bain & Company)، والدفاع المدني في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي (DEWA)، وشرطة دبي، وإي آند (e&)، وبنك الإمارات دبي الوطني (Emirates NBD)، وإرنست ويونغ (EY)، وكيه بي إم جي (KPMG)، وماجد الفطيم، وماستركارد (Mastercard)، وبي دبليو سي (PwC)، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي (RTA)، ووكالة الإمارات للفضاء، ويونيليفر (Unilever).

كما يستقطب الحدث عدداً من أبرز الجهات الحكومية والتعليمية، بما في ذلك دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، ومجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ووزارة التربية والتعليم، وبرنامج «نافس»، متيحاً منصةً تجمع المؤسسات الداعمة لتعليم المواطنين الإماراتيين وتوظيفهم وتطوير مساراتهم المهنية تحت سقف واحد.

ويوفر معرض «رؤية» فرصاً متنوعة، تعكس تحولاً أوسع في سوق العمل الإماراتية. فقد تجاوز عدد المواطنين الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص في دولة الإمارات 190 ألف مواطن بحلول نهاية النصف الأول من عام 2026، مع مواصلة جهات العمل توسيع المسارات المهنية للمواطنين الإماراتيين عبر القطاعات القائمة والناشئة.

وجمع معرض «رؤية» العام الماضي ما يزيد على 120 شركة رائدة، واستقبل أكثر من 15 ألف مواطن إماراتي، مع توفير آلاف الفرص الوظيفية المتاحة لدى الجهات المشاركة. كما استقطب الحدث أكثر من 3000 طالب، ما يعكس الطلب المتزايد على استكشاف المسارات المهنية والحصول على التوجيه والإرشاد في مرحلة مبكرة قبل تقديم أول طلب توظيف. ويشارك مصرف أبوظبي الإسلامي راعياً ذهبياً لـ«رؤية 2026»، وبنك الإمارات دبي الوطني شريكاً مصرفياً لتمكين الشباب.

وقالت رئيس المجموعة للتوطين في بنك الإمارات دبي الوطني، مي المنصوري: «مع استمرار التكنولوجيا والابتكار في إحداث تحول في القطاعات وخلق مسارات مهنية جديدة، يكتسب تطوير قاعدة متنوعة من المواهب ذات المهارات الرقمية أهميةً أكبر لاقتصاد دولة الإمارات في المستقبل». وقالت: «نتطلع من خلال دعمنا للمعرض إلى التواصل مع الشباب الإماراتي الطموح، ومشاركة الرؤى حول تطور قطاعي الخدمات المصرفية والتكنولوجيا، وتسليط الضوء على المهارات والقدرات التي ستسهم في رسم ملامح القوى العاملة المستقبلية في دولة الإمارات. ويسعدنا أن نكون جزءاً من مبادرة تسهم في تمكين الشباب الإماراتي من استكشاف إمكاناتهم واتخاذ خطوات واثقة نحو مستقبلهم المهني».

وتتميز نسخة هذا العام من المعرض بتركيزها على الشباب ومهارات المستقبل، بدعمٍ من الهيئة الاتحادية للشباب كشريك لتمكين الشباب؛ وأكاديمية الفضاء الوطنية و«سبيس بوينت» (Space Point) كشريكين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وربع قرن للعلوم والتكنولوجيا كشريك قطاعي، ومعهد دبي للتصميم والابتكار كشريك للابتكار.

وصمم معرض «رؤية» لمساعدة الشباب الإماراتي على الخروج بتصور أوضح للمرحلة المقبلة، وتكوين شبكة العلاقات اللازمة لتحقيق هذا التصور، سواء كان المشاركون يحملون سيرة ذاتية وخطة مهنية واضحة، أو يبحثون عن أول وظيفة أو اختيار ما يرغبون بدراسته، أو يتطلعون للتعرف إلى الفرص المتاحة.

ويُقام معرض «رؤية 2026» في مركز دبي التجاري العالمي، ويقتصر الدخول للزوار على المواطنين الإماراتيين. ويمكن لمتخصصي الموارد البشرية الدخول عند تقديم ما يثبت عملهم في هذا المجال.

• 23 قطاعاً تشارك في فعاليات التوظيف، واستكشاف المسارات المهنية، ومجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، وريادة الأعمال، والتجارب العملية.