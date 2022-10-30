ألكاسير مع الشارقة.. بطولة غالية و6 أهداف في 8 مباريات

خطف مهاجم فريق الشارقة، الإسباني باكو ألكاسير الأضواء بقوة مع «الملك» في الموسم الجاري، إذ قاده قبل أسبوع، إلى حصد لقب كأس رئيس الدولة بتسجيله هدف الفوز الوحيد في شباك الوحدة خلال المباراة النهائية، ليعيد بذلك الفريق إلى البطولة المفضلة إليه، والتي غاب عن التتويج بها منذ 19 عاماً، ليحصد الشارقة اللقب التاسع في تاريخه مقترباً من رقم شباب الأهلي الذي حصد اللقب 10 مرات في تاريخه، كما أعاد ألكاسير الشارقة إلى صدارة دوري أدنوك للمحترفين برصيد 16 نقطة، وسيخوض اليوم مباراة مع الوحدة للمرة الثانية خلال أسبوع، منذ نهائي الكأس، وذلك ضمن الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين.

ويعيش ألكاسير وقتاً مميزاً مع الشارقة، حيث يعتبر أغلى لاعب في الدوري من حيث القيمة السوقية بنحو تسعة ملايين يورو بحسب موقع «ترانسفير ماركت»، كما أنه في وقت قصير مع «الملك» حقق لقباً مهماً في بطولة غالية هي الكأس، وسجل ستة أهداف في ثمان مباريات، منها خمس في الدوري، والهدف الثمين الذي منح الشارقة لقب الكأس، وآخر أهدافه هدف الفوز على البطائح في الجولة السابعة (1-0)، والذي أعاد الشارقة إلى الصدارة مجدداً. وبات يلقب عند الجمهور الشرقاوي بصانع «أفراح (الملك)»، بعد النجاح في بطولة الكأس، والمشوار المميز حتى الآن في الدوري. وارتبط اسم ألكاسير باللعب للعديد من الأندية العالمية الكبيرة مثل برشلونة وفياريال وفالنسيا وخيتافي، ودورتموند الألماني. ويُعد أحد أبرز النجوم العالميين الذين قام الشارقة باستقطابهم أخيراً، إلى جانب البوسني بيانيتش واليوناني مانولاس. بدأ ألكاسير (29 عاماً) مشواره مع الشارقة بقيادته إلى فوز ثمين على شباب الأهلي 2-0، مسجلاً هدفاً من الثنائية في الجولة الأولى للدوري، وله حتى الآن ستة أهداف منها خمسة في الدوري بجانب الهدف الغالي الذي سجله في مرمى الوحدة في نهائي الكأس. ولعب ألكاسير مع الشارقة أساسياً في سبع مباريات بعدد دقائق بلغ 566 دقيقة، ومرر 109 تمريرات صحيحة منها 66 ناجحة، وذلك وفقاً للموقع الرسمي لرابطة المحترفين. وأسهمت خبرته الكبيرة في صنع الفارق حتى الآن مع الشارقة، كما يمتاز بالتسديدات الرأسية التي سجل منها ثلاثة أهداف من أصل سبعة حتى الآن.

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دقيقة لعبها ألكاسير حتى الآن في سبع مباريات كان فيها أساسياً بدوري أدنوك للمحترفين.