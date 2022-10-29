الشارقة يبتعد في صدارة دوري السلة

تخطى الشارقة عقبة مضيفه الوصل، أول من أمس، بفارق ثماني نقاط بنتيجة (98-90)، في افتتاح الجولة الخامسة من ذهاب الدور التمهيدي في مسابقة الدوري العام.

واستكملت الجولة، مساء أمس، بلقاء شباب الأهلي ومضيفه النصر، وحلول الظفرة ضيفاً على البطائح، في مواجهات ستحدد بشكل كبير هوية مركز الوصيف ومتذيل الترتيب.

وابتعد الشارقة بالعلامة الكاملة وبسجل خالٍ من الهزائم في صدارة الترتيب العام برصيد 10 نقاط، بفارق أربع نقاط عن الوصل وشباب الأهلي في المركز الثاني، وليتشارك النصر مؤقتاً المركز الرابع مع الوحدة برصيد خمس نقاط لكل منهما، بفارق النقطة عن البطائح في المركز السادس، والنقطتين عن الظفرة صاحب المركز السابع والأخير.

وفرّط الوصل بفرصة التقدم بنتيجتي الربعين الأول والثالث بواقع (26-23 و22-20)، بعد أن نجح الشارقة في استعادة اتزانه في بقية مراحل اللقاء، وحسم نتيجة المباراة لمصلحته بنيل لاعبي «الملك» الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والرابع بواقع (26-15 و29-27).