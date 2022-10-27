رجال أميركا وسيدات التشيك يحصدون ذهب «طائرة الشواطئ» بدبي

أحرز الفريقان، الأميركي للرجال والتشيكي للسيدات، ذهبية بطولة «جولة دبي العالمية لمحترفي الكرة الطائرة الشاطئية»، التي استضافتها دبي على شاطئ كايت بيتش، بإشراف الاتحاد الدولي، وبدعم مجلس دبي الرياضي، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للطائرة.

وتوج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام ناصر أمان آل رحمة، وأمين عام اتحاد الطائرة عبدالعزيز السلمان، وأسطورة الكرة الطائرة البرازيلي جيلبرتو آموراي ‏(جیبا)، ولارا ماريش رئيسة الجولة العالمية للكرة الطائرة الشاطئية.

وتعد هذه أول ذهبية لفريق الرجال الأميركي في تاريخ البطولة، حيث تكون من أندرو بينيش، ومايلز بارتين، وتغلب في النهائي على الفريق الأوكراني المكون من سيرجي بوبوف، وإدوارد ريزنيك بنتيجة 2-صفر (21-15 و21-17). بينما فاز الفريق التشيكي للسيدات، المكون من باربورا هيرمانوفا، وماري ستوكلوفا، بالذهبية، بعد تغلبه على الفريق الصيني المكون من شيني شا، وميمي لين بنتيجة 2-1 (15-21، و21-18، و15-12). وحصل الفريق البرازيلي للرجال، المكون من بيدرو سولبيرج، وآرثر دييجو لانسي على البرونزية، ولدى السيدات توج بالبرونزية الفريق الأميركي المكون من كيتي هورتون وجوليا سكولز.

وعلى صعيد الجوائز الفردية، حصد الأميركي لوجان ويبر ثلاثة ألقاب (أفضل هداف، وأفضل مهاجم، وأفضل حائط صد)، فيما فاز الإسباني أليخاندرو هويرتا باستور بلقب أفضل مرسل كرات، والبرتغالي جواو بيدروسا أفضل مستقبل كرات، وفازت الأميركية زولاني هوديل بلقبي أفضل هدافة ومهاجمة، والتايلاندية روبيراشياكورن كونجفوبساروتويدي بلقب أفضل حائط صد، والكندية كاثرين توني أفضل مرسلة كرات، والأميركية ديانا كرافت أفضل مستقبلة كرات.