3 إماراتيين في نزالات الـ «أندركارد» بمونديال الملاكمة

أعلنت «ماتش روم بوكسينج»، الجهة المنظمة للمواجهة المرتقبة على لقب بطولة العالم للوزن الخفيف الثقيل من رابطة الملاكمة العالمية بين بيفول و«زوردو»، عن انضمام الملاكمين الإماراتيين سلطان النعيمي وفهد البلوشي وماجد النقبي إلى مجموعة النزالات الثانوية الـ(أندركارد)، التي تجري على هامش الفعالية الرئيسة في الخامس من نوفمبر المقبل في صالة الاتحاد أرينا بأبوظبي.

ويحمل النعيمي سجلاً خالياً من الهزائم في وزن الذبابة السوبر، وحقق خمسة من انتصاراته الثمانية بالضربة القاضية، كما فاز بلقب البطولة الوطنية للهواة في مناسبتين. ويدخل البلوشي في وزن الريشة السوبر (صاحب السجل المتميز بـ10 انتصارات، اثنان بالضربة القاضية، وخسارة واحدة)، نزال العودة ضد غريغوري غوتشوشفيلي. وحقق النقبي أربعة انتصارات بالضربة القاضية في النزالات السبعة التي فاز بها في وزن الخفيف السوبر، وشارك في النزالات الفرعية للقاء أنتوني جوشوا وآندي رويز جونيور في الدرعية بالمملكة السعودية في ديسمبر 2019.