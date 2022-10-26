«مشرف» يحلّق بكأس زايد في مضمار تولوز

حلّق الجواد «مشرف» لخليفة بن شعيل الكواري، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة اوليفييه بيلييه، بلقب كأس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، للفئة الأولى لمسافة 2200 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، الذي أقيم أول من أمس بمضمار تولوز الفرنسي، تحت مظلة النسخة الـ14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، الذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام بها ورعايتها في مختلف القارات.