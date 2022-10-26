حمدان بن محمد: أتطلع لمشاركة مجتمعية واسعة في «تحدي دبي للياقة»

دعا سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إلى مشاركة مجتمعية واسعة في الدورة السادسة من «تحدي دبي للياقة» المقرر فعالياتها في الفترة من 29 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 27 نوفمبر المقبل.

وقال سموّه على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نستعد في دبي لتحدٍ جديد في الفترة بين 29 أكتوبر و27 نوفمبر.. (تحدي دبي للياقة)، وأتطلع لمشاركة مجتمعية واسعة لنسهم معاً في تحويل دبي لإحدى أكثر المدن حيوية ونشاطاً عالمياً». ويعتبر «تحدي دبي للياقة» فرصة مثالية لعشاق الرياضة من كل الأعمار والقدرات البدنية، للاستفادة من طيف واسع من أنشطة اللياقة المتنوّعة المنتشرة في جميع أنحاء الإمارة لتحقيق الهدف المشترك، وهو الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط يومياً على مدار 30 يوماً متتالية. وتشمل أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة» كلاً من: «تحدي دبي للدرّاجات الهوائية» برعاية مجموعة «دي بي ورلد»، و«تحدي دبي للجري» برعاية «ماي دبي»، واللتين ستقامان في شارع الشيخ زايد، إضافة إلى قريتين للياقة على مدار 30 يوماً.