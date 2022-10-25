مشجعو مانشستر سيتي بالإمارات يحتفون بكأس الدوري الإنجليزي

شارك مشجعو فريق مانشستر سيتي الإنجليزي في الإمارات خلال عطلة الأسبوع الماضي في احتفالات النادي بلقب الدوري لموسم 2021-2022، حيث تقام جولة السيتي العالمية الاحتفالية بلقب الدوري الانجليزي الممتاز، كما احتفى المشجعون بأسطورة الفريق ألكسندر كولاروف.

وتوافد مشجعو النادي من مختلف أنحاء الإمارات إلى الفعاليات المجانية التي نظمها النادي في كل من أبوظبي ودبي، وتضمنت استعراض كأس الدوري الإنجليزي الممتاز ولقاء أليكسندر كولاروف في دبي مول.

وأقيمت الجولة الثانية في ممشى السعديات بأبوظبي، حيث أقيمت فعالية مجانية لعرض المواجهة الكروية بين ناديي مانشستر سيتي وبرايتون، التقى خلالها المشجعون أليكسندر كولاروف وألقوا نظرة قريبة على كأس الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أليكس كولاروف في تصريحات خلال الجولة: «استمتعت كثيرا بتجديد اللقاء مع مشجعي السيتي الأوفياء في الإمارات.. خلال مسيرتي الاحترافية مع السيتي كنت أتطلع دائما للقدوم إلى الإمارات ولقاء المشجعين هنا، حيث تتواصل جماهيرية النادي في الازدياد».

