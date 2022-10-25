المنتخب يترقب قرعة «كأس خليجي 25» في البصرة اليوم

يترقب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، إجراء قرعة كأس الخليج العربي لكرة القدم في نسختها رقم 25، التي تقام اليوم بمدينة البصرة العراقية، علماً أن اتحاد الكرة يشارك في اجتماعات اللجنة الفنية بوفد يقوده الأمين العام لاتحاد الكرة نائب رئيس لجنة المسابقات في اتحاد كأس الخليج العربي، محمد هزام الظاهري، في حين توافدت وفود المنتخبات المشاركة في كأس الخليج إلى مدينة البصرة، لحضور مراسم القرعة والاجتماعات الفنية الخاصة بالبطولة.

وتلعب بطولة كأس الخليج عادة بنظام المجموعتين، إذ يشارك في هذه النسخة ثمانية منتخبات.

وينتظر أن يشارك في مراسم القرعة مدير المنتخب ياسر سالم، والمدير الفني للمنتخب الأرجنتيني رودلفو أروابارينا.

ويستعد المنتخب الوطني وفقاً للبرنامج المعد مسبقاً، لخوض معسكر إعداد داخلي في أبوظبي، خلال الفترة من 13 إلى 19 نوفمبر المقبل، يؤدي خلاله مباراتين وديتين أمام الأرجنتين يوم 16، ومنتخب كازاخستان يوم 19 نوفمبر المقبل.