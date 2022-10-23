تحدي الزوارق اللاسلكية ينطلق اليوم في أبوظبي

تنطلق اليوم في منطقة كاسر الأمواج بالعاصمة أبوظبي، الجولة الثانية من بطولة الإمارات للزوارق اللاسلكية، بمشاركة 38 متسابقاً في فئات البطولة الثلاث.

وتنقسم منافسات البطولة إلى ثلاث فئات هي: فئة «إل 2 سل» وفئة «إل 3 سل» وفئة «إل 4 سل»، حيث تعتبر الأولى فئة للمبتدئين فيما تعد الثالثة أقوى وأسرع ومخصصة للمحترفين، وكانت المنافسة قد بدأت مساء أمس مع الاجتماع التنويري للمتسابقين عن بُعد لشرح تفاصيل المسار والقوانين واللوائح للمتسابقين.

من ناحيته، رحّب مدير عام نادي أبوظبي للرياضات البحرية، سالم الرميثي، بانطلاق الزوارق الإلكترونية على أجندة المنافسات البحرية واستمرارها، من خلال البطولات المختلفة التي ينظمها النادي، وأكد في تصريحات صحافية، أن هذه البطولة بالتحديد تلقى إقبالاً كبيراً من الشباب، على الرغم من حداثة انتشارها ووصولها إلى الإمارات منذ سنوات قليلة.