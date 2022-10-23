كأس فاطمة بنت مبارك تصل إلى مضمار «كابنيللي»

تشهد الميادين الأوروبية اليوم، جملة من سباقات النسخة الـ14 من مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تتصدرها جائزة كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، «قوائم» للخيول عمر ثلاث سنوات فقط لمسافة 1800 متر، وجائزة كأس الوثبة ستاليونز للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 2000 متر بمضمار روما كابنيللي الإيطالي، فيما يستضيف مضمار أجين الفرنسي كأس الوثبة ستاليونز - بري فردريك بوا - للخيول عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 2500 متر.

ويجتذب كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ثمانية خيول تتنافس على الجائزة المالية البالغة 15 ألف يورو، أبرزها «إينار دو باين» لبيل يوها بإشراف إسطبل السباقات، وقيادة ماريو سانا، و«بغداد» للنجيفي ريسنج بإشراف إسطبل السباقات، وقيادة دي دي توكو، و«ديفينو» لاس سي سان جيليانو، بإشراف إف أوبس وقيادة إم أر إس.

ويتنافس على لقب كأس الوثبة ستاليونز البالغ جائزته 11 ألف يورو ستة خيول، أبرز المرشحين: «ريبالتون» لجي أورلاندو، و«بيلاجيوا» لار مورو، و«زفيرو دوشيا» لاسبا إس آر إل.

وفي كأس الوثبة ستاليونز البالغ جائزته 12 ألف يورو بمضمار أجين الفرنسي، تتنافس ثمانية خيول يتصدرها: «تمايا الأشاي» لمزرعة الأشاي، بإشراف سي شينو، وقيادة فينست شينيت، والمهرة «اليزا» لاكيوري دو سيرا، بإشراف توماس دوميللو، وقيادة مارلين ماير، و«جيبولي دي جورا» لجاي أوثر، بإشراف إس آر سايمون، وقيادة لوري فولارد.