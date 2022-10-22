أبوظبي تستضيف المؤتمر السنوي العالمي للإبحار الشراعي

تستضيف أبوظبي المؤتمر السنوي العالمي للإبحار الشراعي 2022 من 22 إلى 29 الجاري، في مركز ياس للمؤتمرات، التي تبحث وتراجع وتناقش استراتيجيات الإبحار العالمي واتخاذ القرارات الرئيسة التي تؤثر على مستقبل الرياضة وتؤثر على البحارة المحترفين والهواة على حد سواء.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن البحارة ومنظمي الأحداث والهيئات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي والجمعيات ومصنعي القوارب، والشركاء من مختلف أنحاء العالم.