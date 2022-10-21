بالأرقام.. بيدرو يتفوّق على ألكاسير في «ألعاب الهواء»

تتركز الأنظار على مباراة نهائي كأس رئيس الدولة لكرة القدم، التي تنتظرها جماهير الوحدة والشارقة بفارغ الصبر، وهو اللقاء المرتقب في الساعة 19:45 من مساء اليوم، على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين.

وتبرز في المباراة مواجهة خاصة بين مهاجم الوحدة البرازيلي جواو بيدرو، ونجم الشارقة، الإسباني باكو ألكاسير، لكونهما أقرب لاعبي الفريقين لزيارة الشباك، ويسعى كل لاعب لصناعة الفارق في اللقاء المرتقب من أجل التتويج بلقب كأس رئيس الدولة، وترك بصمة مهمة في مسيرته مع ناديه وإسعاد الجماهير المتحفزة للمواجهة.

وبرز جواو بيدرو بتصدر قائمة هدافي الفريق، بعد أن سجل أربعة أهداف، منهم هدفان في آخر مواجهتين أمام النصر والعين، وتكمن خطورة مهاجم الوحدة، في ألعاب الهواء، إذ أحرز ثلاثة أهداف من إجمالي الأهداف التي أحرزها هذا الموسم.

ويدل على إجادة جواو بيدرو لألعاب الهواء، مشاركته في 18 لعبة وبنسبة بلغت ما يقرب من 56%، كما برع مهاجم الوحدة في التسديد بمحاولات بلغت 20 مرة من بينهم 11 مرة في المرمى.

في الجهة الأخرى، فقد سجل ألكاسير أربعة أهداف في خمس مباريات دافع فيها عن قميص الشارقة في الدوري، من بينهم هدفان بالرأس، دون أن يُسجل في المباراة الأخيرة لفريقه ضد الوصل.

وشارك اللاعب في ثماني مواجهات هوائية، وبنسبة أقل بكثير عن جواو بيدرو، إذ بلغ تفوقه فيها، 37.5%، وسدد ألكاسير في 13 مناسبة من بينها تسع مرات في المرمى.

من جهته، شدد المحلل خالد عبيد، على أن المقارنة بين بيدرو، وألكاسير ستكون بالغة الصعوبة نظراً لوجود قواسم كثيرة مشتركة بينهما، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «كلا اللاعبين يمتازان بألعاب الهواء، وبدأت تلك الميزة تعود للظهور مع مهاجم الوحدة مع تعاقد النادي مع المصري أحمد رفعت، الذي أجاد في الجهة اليسرى مع روبين فليبي، فبدا في صناعة الكرات العرضية وهو ما أظهر خطورة بيدرو في آخر مباراتين للعنابي».

وأضاف: «بيدرو من اللاعبين الذين تظهر قدراتهم مع الكرات العرضية، وتلك الميزة افتقدها في الموسم الماضي، نظراً لأن طريقة لعب الوحدة كانت تعتمد على الاختراق من العمق، على عكس هذا الموسم وتحديداً مع قدوم المدرب الإسباني، مانويل خيمينيز».

وأشار«هناك مميزات أخرى ينفرد بها بيدرو، من بينها القوة الجسمانية والتسديد من خارج الصندوق، وينفرد بهما عن ألكاسير».

وختم عبيد: «أيضاً مهاجم الشارقة ينفرد بأكثر من ميزة أبرزها خبرته الكبيرة في التعامل مع مثل هذه المباريات المهمة والجماهيرية، والتي اكتسبها من المشاركة في واحد من أهم الدوريات العالمية، كما أنه يجيد ألعاب الهواء والتحرك بين المدافعين بشكل مثالي أيضاً، لذلك نتوقع أن تكون مباراة خاصة بين اللاعبين في الخط الأمامي». خالد عبيد: «بيدرو من اللاعبين الذين تظهر قدراتهم مع الكرات العرضية».

أرقــام اللاعـــبين

جواو بيدرو

مباريات: 6

دقائق اللعب: 506

أهداف: 4

معدل التهديف: 0.76

التسديدات: 20

ألكاسير

مباريات: 5

دقائق اللعب: 477

أهداف: 4

معدل التهديف: 0.67

التسديدات: 13