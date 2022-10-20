سلطان بن حمدان يؤكد ثقته في لاعبي العين والجهازين الفني والإداري

التقى الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة رعاية المواهب بالنادي، مساء أمس، في إستاد خليفة بن زايد، مقر تدريبات الفريق، بلاعبي العين والجهازين الفني والإداري، بحضور مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، برئاسة الدكتور مطر الدرمكي، وذلك وفقاً لما نشره الموقع الرسمي للنادي.

وأكد الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، ثقته في منظومة الفريق، مشيراً إلى أهمية التركيز ومضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق الأهداف المرجوة ورسم الفرحة والبهجة على وجوه الجماهير العيناوية.

وامتدح نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، المساندة الجماهيرية القوية من الأمة العيناوية للفريق في جميع المباريات داخل وخارج المدينة، مشيداً بالحضور الرائع لجماهير العين والوحدة في إستاد هزاع بن زايد، ممتدحاً في الوقت نفسه فكرة اللوحة التي تم رفعها على المدرج بعنوان “شجع بروح رياضية” والتي جسدها جمهور الناديين عملياً من على مدرج أفضل إستاد كرة قدم بالعالم.