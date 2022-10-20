محمد بن سلطان: الإنجاز العربي يثبت ريادة أبناء الإمارات في الشراع الحديث

وجّه الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، التهنئة لفريق أبوظبي للشراع الحديث، الذي حقق مع منتخب الإمارات في البطولة العربية في مسقط ست ميداليات مختلفة، من أصل ثمانٍ للمنتخب عبر فئات مختلفة، بمشاركة 120 متسابقاً من 11 دولة عربية.

وقال الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان: «يثبت أبناء الإمارات دوماً تفوقهم في رياضة البحر، ونحن لنا الريادة في منافسات الشراع الحديث بأنواعه المختلفة، ومتميزون دوماً في هذا الجانب».

وأشاد الشيخ محمد بن سلطان بالجهود الكبيرة لمدرسة الشراع الحديث في نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

وكانت البطولة في نسختها الـ15 اختتمت نهاية الأسبوع الماضي بمنتجع بارسيلو بالمدينة الرياضية بالمصنعة، قد ضمت ست فئات، هي: الأوبتمست، إلكا4، إلكا6، إلكا7، وقوارب التزلج المظلي (آي كيو فويل)، إضافة إلى قوارب آر.أس فنتشر المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، وحصد المركز الأول بحارة عمان، بينما حصل بحارة الإمارات على مركز الوصيف، وحصلت مصر على المركز الثالث في الترتيب العام للدول المشاركة.